Draghi a fine corsa | i 5 Stelle tolgono il disturbo | Lega e Forza Italia non votano la fiducia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 luglio 2022). Finisce con i Cinqueche “il”, parola della capogruppo al Senato, Mariolina Castellone. Per la cronaca “condivisa” pure dal suo omologo Davide Crippa alla Camera, che allontana così anche lo spettro di una nuova scissione pentastellata semmai si arrivasse al dibattito sullaanche alla Camera. Ma non è tutto. Perché nella lista del non voto, si uniscono anche, ma per ben altri motivi.Se i Cinquehanno infatti addebitato al premier la mancata risposta alle loro 9 richieste, ritenendo del tutto insufficienti se non addirittura un affronto gli scarni ...