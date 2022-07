De Ligt da record | la classifica dei difensori più cari

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L’esperienza di Matthijs Dein Italia termina dopo tre stagioni, tre anni vissuti con la maglia della Juventus che gli hanno regalato tre trofei nel nostro paese tra scudetto, Supercoppa e Coppa Italia. Arrivato in bianconero nell’estate 2019 per una cifradi 85,5 milioni di euro dall’Ajax, l’olandese risulta essere uno deipiùin Europa, anche se il Bayern Monaco è riuscito a soffiarlo alla Juventus per una cifra nettamente inferiore. I bavaresi, infatti, hanno chiuso l’accordo con la Vecchia Signora sulla base di 67 milioni (vi avevamo parlato qui dell’offerta fatta a De), costo che permette al classe 1999 di inserirsi per la seconda volta nelladeipiù pagati nella storia del calcio. Ma quali sono i giocatori che ...