CorSport: accordo totale Napoli-Solbakken. Si studia la formula: prenderlo subito o a gennaio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli ha intensificato i contatti per Ola Solbakken, ieri avvistato a Roma, tanto da far scrivere al Tempo che ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart prima del passaggio in azzurro. Il Corriere dello Sport scrive che non è chiaro se il giocatore arriverà subito o a gennaio. Intanto, però, il club di De Laurentiis ha bruciato sul tempo la Roma. “Il Napoli ha intensificato i contatti per Ola Solbakken”. Un’idea in linea con il cambio modulo deciso da Spalletti e annunciato dal diesse Giuntoli in conferenza stampa. Roma beffata. “La giovane freccia dei fiordi è stato molto vicino alla Roma – moltissimo – ma i pessimi rapporti tra i due club dopo la tensione di Conference hanno frenato la storia e alla fine s’è presentato il Napoli: Ola è il prescelto. E anzi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilha intensificato i contatti per Ola, ieri avvistato a Roma, tanto da far scrivere al Tempo che ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart prima del passaggio in azzurro. Il Corriere dello Sport scrive che non è chiaro se il giocatore arriverào a. Intanto, però, il club di De Laurentiis ha bruciato sul tempo la Roma. “Ilha intensificato i contatti per Ola”. Un’idea in linea con il cambio modulo deciso da Spalletti e annunciato dal diesse Giuntoli in conferenza stampa. Roma beffata. “La giovane freccia dei fiordi è stato molto vicino alla Roma – moltissimo – ma i pessimi rapporti tra i due club dopo la tensione di Conference hanno frenato la storia e alla fine s’è presentato il: Ola è il prescelto. E anzi ...

Pubblicità

napolista : CorSport: accordo totale #Napoli-#Solbakken. Si studia la formula: prenderlo subito o a gennaio Il calciatore è st… - BettinaPiccardo : @CorSport sei un Giuda iscariota e come tale la pagherai oh se la pagherai....??????d accordo da mesi con Marotta Luk… - CorSport : La #Juve saluta #DeLigt: è arrivato l'accordo con il #BayernMonaco ?? - silviomass75 : @Lory31511460 @Claudinter @CorSport Su questo sono d'accordo con te! Ma ormai vale tutto. - Claudinter : @silviomass75 @Lory31511460 @CorSport Per Inzaghi la priorità era Lukaku o uno come lui. Il discorso secondo me in… -