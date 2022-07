“Compro una nave per l’Ong”. Ghali da rapper a tassista del mare (Di mercoledì 20 luglio 2022) La sinistra riparti (detta alla duca conte Barambani) da Ghali. Chi? Ghali. Chi? Ah ma dici quello che allo stadio insultava Salvini, “che cazzo esulti ha segnato un negro, stronzo?”. Sì, sì, quello là. Che non si fa per lanciare un singolo. Ebbene, Ghali, il rapper, si è reso protagonista di un gesto veramente umanitario: ha donato una imbarcazione di supporto alla ong nave Jonio, quella che trasborda migranti, chiamandola, casualmente, “Bayna” come una traccia del suo ultimo disco da poco uscito. Umanitario pro domo sua. A ‘sta stregua, era più coerente l’inventore del rock and roll, Chuck Berry: “Conosco un solo ente di solidarietà, e si chiama Chuck Berry: e adesso andate a fare in culo voi e i vostri Monterey, Woodstock e tutto il resto”. Ed era nero, come il carbon, quindi non suscettibile di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 luglio 2022) La sinistra riparti (detta alla duca conte Barambani) da. Chi?. Chi? Ah ma dici quello che allo stadio insultava Salvini, “che cazzo esulti ha segnato un negro, stronzo?”. Sì, sì, quello là. Che non si fa per lanciare un singolo. Ebbene,, il, si è reso protagonista di un gesto veramente umanitario: ha donato una imbarcazione di supporto alla ongJonio, quella che trasborda migranti, chiamandola, casualmente, “Bayna” come una traccia del suo ultimo disco da poco uscito. Umanitario pro domo sua. A ‘sta stregua, era più coerente l’inventore del rock and roll, Chuck Berry: “Conosco un solo ente di solidarietà, e si chiama Chuck Berry: e adesso andate a fare in culo voi e i vostri Monterey, Woodstock e tutto il resto”. Ed era nero, come il carbon, quindi non suscettibile di ...

Giampao35975975 : @cicciovalenti Se vendo la mia macchina ad 80000 euro e ne compro una da 50000 ho preso una macchina migliore o peggiore? - _MarcoM_96 : @Zoroback_023 @NandoPiscopo1 Normalmente semplificare ad un videogioco non ha senso ma è letteralmente una di quell… - martinamurruu : @alezzolol così ti compro una camicia all’ovs - Rock4Maury : Sono un malato di libri semplice, entro in una libreria, qualunque: Compro. - gioseppia : @Lauradaisym @La_Connie_ Ma ragazze una cosa fatta decentemente da chi la compro? Me la faccio fare? -