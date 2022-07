Boris Johnson saluta la Camera dei comuni nel suo ultimo question time e cita Terminator

(Di mercoledì 20 luglio 2022) “Abbiamo aiutato, ho aiutato a far superare a questo Paese una pandemia e ho aiutato a salvare un altro Paese dalla barbarie. E francamente questo è sufficiente per andare avanti. Missione ampiamente compiuta. Per ora, voglio ringraziarla signor Presidente, voglio ringraziare tutto il meraviglioso staff delladei, voglio ringraziare tutti i miei amici e colleghi, voglio ringraziare l’onorevole e amico di fronte, voglio dire grazie a tutti quanti, e… hasta la vista, baby! Grazie”. Queste le parole del primo ministro del Regno Unito,, che così hato il ladeidurante il suoL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ma certo, il finalista (insieme alla ministra degli Esteri Liz Truss) della corsa alla successione dicome leader conservatore e soprattutto primo ministro britannico, porterebbe una ...Perché, paradossalmente, l'attuale ministra degli Esteri britannica, falco in politica estera, è la favorita a rimpiazzare. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 ...E' tra l'ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, e il ministro degli Esteri, Liz Truss, la sfida a due per succedere a Boris Johnson come leader Tory e futuro premier britannico. Lo ha stabilito ...I due rivali andranno in tournée nel paese ad agosto per incontrare gli affiliati: "Hasta la vista, 'baby", dice il presidente Johnson ...