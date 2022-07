Bimbo di 4 anni annegato in una piscina di una polisportiva (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina di una polisportiva a Grotte di Castro, centro nella provincia di Viterbo. In base ad una prima ricostruzione il piccolo avrebbe scavalcato un muretto e avrebbe raggiunto la zona della piscina con l’acqua alta riservata agli adulti. Sulla vicenda indagano i carabinieri e il pm di turno che ha effettuato un sopralluogo. Si stanno ascoltando testimoni per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un bambino di 4 anni è morto annegato in unadi unaa Grotte di Castro, centro nella provincia di Viterbo. In base ad una prima ricostruzione il piccolo avrebbe scavalcato un muretto e avrebbe raggiunto la zona dellacon l’acqua alta riservata agli adulti. Sulla vicenda indagano i carabinieri e il pm di turno che ha effettuato un sopralluogo. Si stanno ascoltando testimoni per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

