Bergamo, in via San Bernardino cominciate le demolizioni: nasce «Gres Art» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono iniziati i lavori nell'ex area industriale per lo spazio di arte contemporanea. Ci sarà anche un'installazione luminosa del light designer Mario Nanni. Sarà pronto nei primi mesi del 2023.

