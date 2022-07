Anna Tatangelo | la scollatura è imponente | il bikini sta per esplodere – VIDEO

(Di mercoledì 20 luglio 2022) . La cantante ha rubato la scena durante la sua comparsata al mare. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè ogni giorno sempre più sorprendente e incredibilmente bombastica allo stesso tempo: la cantante sta spopolando su Instagram grazie alle sue Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

zazoomblog : Anna Tatangelo bikini esplosivo fa fatica a contenerla - #Tatangelo #bikini #esplosivo #fatica - Borderline_24 : #Taranto, Summer festival: sul palco Anna #Tatangelo - AleCalabrese4 : @RatzingerDixit il Portiere del mio palazzo Giovanni Cozza ha buttato 6 lettere di Anna Tatangelo la mia Sposa e 4… - telodogratis : Gigi D’Alessio, vacanze da papà: in Sardegna con il figlio avuto da Anna Tatangelo e l’ultimo arrivato - cmqpiena : 'il desiderio di andare avanti insieme si è progressivamente esaurito' STREAM QUANDO DUE SI LASCIANO BY ANNA TATANG… -

Da mamma premurosissima, questa estatese la sta godendo accanto a suo figlio Andrea, inventandosi sempre qualcosa di nuovo per divertirsi insieme a lui. Ma ogni tanto riesce a ritagliarsi del tempo da sola, per trascorrere ...Galeotto è stato un concerto di Gigi D'Alessio e. Tra una canzone e l'altra i due - presenti tra il pubblico - hanno iniziato a lanciarsi sguardi complici. Bianca temeva uno scherzo da ...Ad attaccare Anna Tatangelo è “Enzo bambolina” un noto tiktoker napoletano che starebbe molto attento ai gossip nostrani. Attraverso conoscenza private, avrebbe anche conosciuto Anna Tatangelo e le su ...Anna Tatangelo si gode una giornata di mare e sfoggia un bikini strepitoso su Instagram: suo figlio Andrea è in vacanza con il papà, Gigi D’Alessio.