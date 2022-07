Volantino Expert | ‘Salva l’Estate con il SottoCosto’ | paghi a gennaio 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 luglio 2022) Estate bollente (e non solo per il caldo) con le promozioniSalvacon il Sottocosto. Decine di articoli selezionati tra smartphone, pc, tablet e molto altro a prezzi ribassati con in più il vantaggio di pagare a. Scopriamo insieme come funziona. Sottocostoluglio 2022 Partiamo dai prodotti in evidenza. Lavatrice F4WV508S1B a 379.00 euro. Tv Led 55? LG Nano796 a 399 euro invece di 599.00 euro e in più ulteriore sconto con il bonus rottamazione (prezzo finale 319.20 euro) o bonus Tv (prezzo finale 289.20 euro). Samsung Galaxy S22 5G a 699.00 euro invece di 879.00 euro. HP Notebook 15SFQ2119NL a 299.00 euro invece di 569.00 euro. Leggi anche:Esselunga, ‘1+1 Un Tuffo nella Convenienza’: offerte dal 7 al 20 luglio Offerte Apple e iPhone nuovo ...