Traffico Roma del 19-07-2022 ore 10:00 (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben trovati ancora notevoli difficoltà sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna incidente ormai rimosso provoca ancora incolonnamenti tra Boccea e l’uscita Ostia Acilia ripercussioni e cose per chi proviene dalla Roma Fiumicino e deve entrare sulla carreggiata esterna del raccordo ancora in carreggiata esterna code per Traffico intenso dalla Prenestina all’uscita Tiburtina in carreggiata interna permangono incolonnamenti sempre per Traffico intenso tra le uscite Nomentana Tiburtina e dalla Casilina fino all’uscita a Laurentina restano poi incolonnamenti sulla Roma Fiumicino dall’uscita Parco de’ Medici vicino alla zona dell’EUR della Roma L’Aquila AQ di da Tor Cervara la tangenziale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati ancora notevoli difficoltà sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna incidente ormai rimosso provoca ancora incolonnamenti tra Boccea e l’uscita Ostia Acilia ripercussioni e cose per chi proviene dallaFiumicino e deve entrare sulla carreggiata esterna del raccordo ancora in carreggiata esterna code perintenso dalla Prenestina all’uscita Tiburtina in carreggiata interna permangono incolonnamenti sempre perintenso tra le uscite Nomentana Tiburtina e dalla Casilina fino all’uscita a Laurentina restano poi incolonnamenti sullaFiumicino dall’uscita Parco de’ Medici vicino alla zona dell’EUR dellaL’Aquila AQ di da Tor Cervara la tangenziale ...

Pubblicità

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Code tra Autostrada Roma Fiumicino e Via Pontina > carreggiata esterna #Luceverde #Lazio - astralmobilita : @elicottera @SilvioPt @ferpress @Ferrovieit @FerrovieInfo @RegioneLazio Buongiorno, le aggiorno la situazione: Il… - colvieux : Mai stata campanilista. Roma mi fa soffrire. Ma che #RussellCrowe ci stia facendo questo regalo, credo ci faccia un… - Marzia75616125 : @SkyTG24 Meglio scuola WEB CAM DA CASA ..RISPARMIO SICUREZZA E MENO TRAFFICO SMOG IN CITTA ..OLTRE CHE LIBRI SENZA… - bettadigiulio : RT @LuceverdeRoma: ?? #Treni - Linea AV Napoli-Roma ?? Traffico ferroviario rallentato in direzione Roma per un guasto ai sistemi di gestion… -