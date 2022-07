Tiro a volo, Coppa del Mondo Changwon 2022: l’Italia trionfa nella prova a squadre di skeet con Pittini-Tazza-Sodi (Di martedì 19 luglio 2022) A Changwon, dove si sta tenendo l’appuntamento numero 5 della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a volo, risuona l’inno italiano. nella prova maschile a squadre di skeet infatti, il trio formato da Erik Pittini, Niccolò Sodi e Giancarlo Tazza si è dimostrato il migliore superando brillantemente tutte le prove di qualifica e poi imponendosi 7-1 nella finalissima contro la Cina del terzetto Dun-Lyu-Yu, in un confronto praticamente senza storia dove i rappresentanti tricolore si sono dimostrati più freddi e precisi. A completare il podio, poi, ci ha pensato la Gran Bretagna (Killander-Llewellin-McAuley), che ha superato 7-3 la Corea (Kim-Choi-Lee) padrona di ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) A, dove si sta tenendo l’appuntamento numero 5 delladeldi, risuona l’inno italiano.maschile adiinfatti, il trio formato da Erik, Niccolòe Giancarlosi è dimostrato il migliore superando brillantemente tutte le prove di qualifica e poi imponendosi 7-1finalissima contro la Cina del terzetto Dun-Lyu-Yu, in un confronto praticamente senza storia dove i rappresentanti tricolore si sono dimostrati più freddi e precisi. A completare il podio, poi, ci ha pensato la Gran Bretagna (Killander-Llewellin-McAuley), che ha superato 7-3 la Corea (Kim-Choi-Lee) padrona di ...

