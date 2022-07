Snapchat | arriva una grande novità | ora si potrà utilizzarlo anche così

(Di martedì 19 luglio 2022) Per i tanti utenti dita unamolto interessante. Un nuovo modo di utilizzare l’applicazione. Ecco di cosa si tratta. L’universo delle applicazioni si è sempre fatto più vasto nel tempo. Cosa che ha dato ai tantissimi utenti di vivere esperienze diverse. Di recente, ad esempio, stiamo vivendo laascesa di TikTok ma tra le tante opzioni c’èquest’ultima molto utilizzata e che ha riscosso un certo successo fin dalla sua prima apparizione. Adobe Stockè utilizzata per dare sfogo alla propria creatività. Infatti, questa applicazione è utilizzata per dare vita a messaggi multimediali, chiamati “snap“. Foto e video diventano qualcosa di speciale con le modiche che si possono ...

Pubblicità

italianbabcia : La cosa brutta di Snapchat è che arriva subito la notifica quando scrivi -

Instagram si mette in coda alla lista dei social gratuiti che offrono servizi di sottoscrizione, fra cuie Telegram . La notiziadirettamente da Adam Mosseri, il 'capo' di Instagram. D'ora in poi i creatori potranno creare contenuti esclusivi, visibili soltanto dai loro abbonati. L'...3,99 dollari al mese per "truccare"Si è imparato qualcosa di più dall'intervista di The Verge al responsabile del prodotto di, Jacob Andreou, il quale ha detto che le ...Per i tanti utenti di Snapchat è arrivata una novità molto interessante. Un nuovo modo di utilizzare l’applicazione. Ecco di cosa si tratta. L’universo delle applicazioni si è sempre fatto più vasto ...Dopo aver lanciato la versione a pagamento a giugno, Snapchat (il servizio di messaggistica a scomparsa di Snap) ora è disponibile anche su desktop. La release supporta la messaggistica, le ...