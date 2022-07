Salento, niente falsi: i ladri rubano 700 scarpe Gucci da un calzaturificio - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 19 luglio 2022) scarpe Gucci Lecce, 19 luglio 2022 - scarpe Gucci a ruba, tanto che 700 paia sono state oggetto delle attenzioni di una banda di ladri, che le ha portate via dal calzaturificio Sud Salento srl, in via ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022)Lecce, 19 luglio 2022 -a ruba, tanto che 700 paia sono state oggetto delle attenzioni di una banda di, che le ha portate via dalSudsrl, in via ...

Pubblicità

tonymartella : La location cambia. Niente lago, si spiaggia del salento. - byliale_ : RT @Xyvraaq: messaggio per i turisti nel salento:non vi costa niente buttare la spazzatura nei bidoni che stanno a inizio di ogni spiaggia,… - pomodorinaidiot : RT @Xyvraaq: messaggio per i turisti nel salento:non vi costa niente buttare la spazzatura nei bidoni che stanno a inizio di ogni spiaggia,… - ballerinaclass : @extradoseof__ @SteeBuu Non le è successo niente. Sta in Salento e si sta godendo la sua famiglia e le vacanze - jessi_cap : @diunamis Ma dai su le scalette dei concerti si fanno mesi prima. Emma è in vacanza dalla sua famiglia in Salento n… -