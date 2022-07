Putin in Iran cerca di cucire insieme tre paesi con interessi diversi (Di martedì 19 luglio 2022) Vladimir Putin è arrivato a Teheran dopo che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva già incontrato il suo omologo Iraniano Ebrahim Raisi e la Guida suprema Ali Khamenei.Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 luglio 2022) Vladimirè arrivato a Teheran dopo che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva già incontrato il suo omologoiano Ebrahim Raisi e la Guida suprema Ali Khamenei.Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

