Processo Eni Nigeria, la procura generale rinuncia ai motivi d'appello. Imputati definitivamente assolti (Di martedì 19 luglio 2022) Il sostituto procuratore generale di Milano, Celestina Gravina, ha rinunciato ai motivi d'appello nel Processo di secondo grado sul caso Eni/Shell Nigeria nei confronti, tra gli altri, dell'attuale ad della compagnia petrolifera Claudio Descalzi, del suo predecessore Paolo Scaroni e delle due società. La rinuncia all'impugnazione che aveva presentato la procura è stata comunicata in aula dal pg all'apertura di udienza. Ciò comporta la conferma dell'assoluzione di primo grado per i 15 Imputati che diventa definitiva. Si va avanti solo per gli interessi civili, ossia l'eventuale risarcimento alla Repubblica Federale della Nigeria L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

