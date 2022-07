Previdenza | Consulenti lavoro | “‘Tregua’ estiva per notifiche Inps”

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo la tregua fiscale anche quella previdenziale. A partire dal prossimo 25 luglio e fino al 31 agosto 2022 compreso, saranno sospese infatti le, emesse dall’, di note di rettifica e le diffide di adempimento. Non solo. Sempre nello stesso periodo, saranno interrotte anche le elaborazioni delle richieste verso il sistema DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia die legislazione sociale tramite il sistema di dichiarazione preventiva di agevolazione (D.p.a). Nello stesso periodo, inoltre, sarà interrotta anche la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione. E’ quanto annuncia una nota del Consiglio nazionale dell’ordine deidel ...

