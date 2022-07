“Parte del mio cervello non funziona più”. Emilia Clarke, come sta oggi dopo due aneurismi (Di martedì 19 luglio 2022) Si sente grata e fortunata Emilia Clarke, dopo che è sopravvissuta a due aneurismi che l’hanno colpita diversi anni fa. Due fatti di cui ha parlato solamente in tempi abbastanza recenti e su cui ora è tornata per spiegare come sta oggi. Infatti ha spiegato che Parte del suo cervello non funziona più. Ma questo non la limita nella vita e nella comunicazione. Emilia Clarke, gli aneurismi e come sta oggi Due gli aneurismi che hanno colpito Emilia Clarke. La celebre attrice aveva da poco terminato di lavorare alla prima stagione di Il Trono di Spade nel 2011 quando è stata vittima del primo, accompagnato ... Leggi su dilei (Di martedì 19 luglio 2022) Si sente grata e fortunatache è sopravvissuta a dueche l’hanno colpita diversi anni fa. Due fatti di cui ha parlato solamente in tempi abbastanza recenti e su cui ora è tornata per spiegaresta. Infatti ha spiegato chedel suononpiù. Ma questo non la limita nella vita e nella comunicazione., glistaDue gliche hanno colpito. La celebre attrice aveva da poco terminato di lavorare alla prima stagione di Il Trono di Spade nel 2011 quando è stata vittima del primo, accompagnato ...

