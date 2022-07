Palinsesti Prime Video 2022/2023: tra le novità Mahmood e Me contro Te (Di martedì 19 luglio 2022) Stamani sono stati presentati i Palinsesti Prime Video 2022/2023 alla presenza della stampa e di tutti gli addetti ai lavori. I vertici di Amazon hanno le idee molto chiare sul nuovo anno del servizio streaming. Il Country Director Marco Azzani ha divulgato una grande novità per la piattaforma: ci sarà un’interfaccia semplificata. La Head of Content Victoria Wasilewski ha riferito che Prime Video per quest’anno ha “l’ambizione di essere sempre più rilevanti per gli spettatori italiani”. Palinsesti Prime Video 2022/2023: film e sport La piattaforma di streaming ha annunciato nuovi docufilm e tanto sport. Durante la presentazione è stato confermato ufficialmente il ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 luglio 2022) Stamani sono stati presentati ialla presenza della stampa e di tutti gli addetti ai lavori. I vertici di Amazon hanno le idee molto chiare sul nuovo anno del servizio streaming. Il Country Director Marco Azzani ha divulgato una grandeper la piattaforma: ci sarà un’interfaccia semplificata. La Head of Content Victoria Wasilewski ha riferito cheper quest’anno ha “l’ambizione di essere sempre più rilevanti per gli spettatori italiani”.: film e sport La piattaforma di streaming ha annunciato nuovi docufilm e tanto sport. Durante la presentazione è stato confermato ufficialmente il ...

