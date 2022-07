Omicidio Anzio | 20enne si costituisce a Roma

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Un giovane di circa 20 anni si è costituito questa sera aper l’del pugile Leonardo Muratovic, ucciso nella notte tra sabato e domenica davanti a un locale di. Il ragazzo si è presentato alla Stazione dei Carabinieri diGianicolense accompagnato dal fratello. Ora sarà sentito da Carabinieri e Squadra mobile. I due ragazzi saranno entrambi ascoltati dal pm. Muratovic è stato colpito da varie coltellate ed è morto poco dopo in ospedale dove è stato trasportato dal 118 in gravissime condizioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Una persona si è costituita a Roma per l'omicidio del pugile Leonardo Muratovic. In base a quanto si apprende, a co… - repubblica : Omicidio di Anzio, due fratelli si presentano dai carabinieri e uno confessa: 'Ho accoltellato io Leonardo' [di Rom… - infoitinterno : Omicidio Anzio: si consegna il presunto killer - periodiciweb : OMICIDIO DI ANZIO UN 20ENNE SI COSTITUISCE - infoitinterno : Omicidio Anzio: si costituisce a Roma presunto autore -

...in ospedale addove dopo pochi minuti è morto, nonostante i tentativi dei medici del pronto soccorso di salvargli la vita. La procura di Velletri che coordina le indagini sull'del ..., ucciso a coltellate giovane pugile. Il padre ferisce 2 buttafuori: arrestato Roma, 19 luglio 2022 - É a una svolta il caso dell'del pugile di 25 anni avvenuto sabato scorso ad. Una persona si è costituita questa sera a Roma in relazione all'uccisione di Leonardo Muratovic, accoltellato sabato notte adnel ...Si consegna il presunto killer di Anzio. Svolta sull'omicidio, due fratelli si presentano con l’avvocato nella notte. Un ragazzo di ...Nella serata di martedì si è costituito un ragazzo di 20 anni, nato in Italia ma di origini nordafricane. La sua versione è al vaglio degli inquirenti ...