"Marotta arrabbiato, sono deluso e preoccupato": la giornata nera dell'Inter (Di martedì 19 luglio 2022) L'Inter non passa un periodo tranquillo: ecco la giornata nera dei meneghini, la furia di Marotta e la delusione dell'ambiente interista. I mancati arrivi di Bremer e Dybala non sono andati giù alla piazza nerazzurra. E adesso, il polverone alzatosi sull'Inter rischia di creare un clima ostile alla formazione di Simone Inzaghi. Già dissolto dunque Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

gianlucadeo : @MondinoUmberto Amico mio ????, siamo nervosi e delusi x quello che è successo con Bremer,a questo punto però se res… - Paolo_Aba : @ganassa_ @90ordnasselA Sei un genio, non avevo capito che era tutta una strategia di Marotta! Ora sono veramente a… - chieselli : @SiavoushF Marotta deve chiudere il mercato in attivo, tutti gli anni. Sta mettendo in campo tutta la strategia di… - DaniloSisto : @dayfootball1981 Per non parlare della storia 'Marotta arrabbiato' ?? Beppe sta così sereno e felice di aver fatto p… - Coloriousparte6 : Marotta è arrabbiato per lo smacco Dybala è pronto a vendicarsi con la Roma fonte mia personale #traniradiomercato -