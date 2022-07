LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Palumbo avanti, eliminata Favaretto, ora Volpi ed Errigo (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 13.39 6-2 in favore di Volpi con l’ennesima parata e risposta. Errigo piazza tre stoccate con rapidità eccezionale e vola 9-1. 13.38 Di Veroli rimonta fino al 2-2, rimane in svantaggio Vismara per 3-2. 13.37 Stoccata annullata a Volpi che comunque resta avanti 4-1. 13.36 Errigo dilaga contro la spagnola Marino sul 5-1: appare davvero evidente la differenza di reattività fra le due. 13.35 Sono sotto 1-0 Di Veroli e Vismara dopo un minuto e devono rimontare. 13.34 Bellissima partenza di Errigo e Volpi: entrambe sono avanti 2-0. 13.32 Il primo assalto ad iniziare è quello di Alice Volpi contro ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI13.39 6-2 in favore dicon l’ennesima parata e risposta.piazza tre stoccate con rapidità eccezionale e vola 9-1. 13.38 Di Veroli rimonta fino al 2-2, rimane in svantaggio Vismara per 3-2. 13.37 Stoccata annullata ache comunque resta4-1. 13.36dilaga contro la spagnola Marino sul 5-1: appare davvero evidente la differenza di reattività fra le due. 13.35 Sono sotto 1-0 Di Veroli e Vismara dopo un minuto e devono rimontare. 13.34 Bellissima partenza di: entrambe sono2-0. 13.32 Il primo assalto ad iniziare è quello di Alicecontro ...

zazoomblog : LIVE – Scherma martedì 19 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto femminile in DIRETTA - #Scherma #martedì #luglio… - profscherma : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia il primo turno del fioretto femminile ... - OA Sport - zazoomblog : LIVE – Scherma martedì 19 luglio Mondiali Il Cairo 2022: fioretto femminile in DIRETTA - #Scherma #martedì #luglio… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: c’è il fioretto femminile con Volpi Errigo e Favaretto. Azzurri outsider nel… - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi del fioretto femminile. Azzurri outsider nella spada… -