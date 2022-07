LIVE – Errani-Cocciaretto 0-0 | primo turno Wta Palermo 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 19 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo Wta 250 di. Va in scena un inedito derby sul rosso siciliano. Le due, infatti, non si sono mai affrontate prima d’ora allo di circuito maggiore. Entrambe sono in grande fiducia. La romagnola è reduce dal titolo di Contrexville (Wta 125) mentre la marchigiana ha appena raggiunto i quarti di finale a Budapest, dove si è arresa solamente alla futura vincitrice Bernarda Pera. Secondo i bookmakers, saràa partire favorita nonostante la minor esperienza rispetto ad. Come tutti gli scontri tra connazionali, tuttavia, si preannuncia una partita molto aperta e soprattutto ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Errani-Cocciaretto primo turno Wta Palermo 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Errani-Cocciaretto #primo #turno - adi7anand : RT @live_tennis: Grand Est Open 88 - Final: Sara Errani beat Dalma Galfi 6-4, 1-6, 7-6 - live_tennis : Grand Est Open 88 - Final: Sara Errani beat Dalma Galfi 6-4, 1-6, 7-6 - livetennisit : WTA 125 Contrexeville: I risultati con il dettaglio delle Finali. LIVE Errani vs Galfi (LIVE) -

(ITA) vs [WC] E. Cocciaretto (ITA) [LL] C. Alves (BRA) vs [Q] E. Avanesyan COURT 6 starts at 04:00 PM L. Bronzetti (ITA) vs X. Wang (CHN) [WC] L. Stefanini (ITA) vs P. Udvardy (HUN) X. Wang (...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIe Cocciaretto scenderanno in campo oggi (martedì 19 luglio) . Le due giocatrici sono pianificate come terzo match di giornata ...Martedì 19 luglio, andrà in scena il derby italiano tra Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, valido per il primo turno del WTA di Palermo ...108 del ranking (sfida inedita). In serata derby tricolore tra la veterana Sara Errani, n.127, ed Elisabetta Cocciaretto, n.111 del ranking, anche lei reduce dai quarti a Budapest, i terzi in ...