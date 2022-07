L’ex pm Pugliese: “L’incontro con Borsellino a Cagliari e l’attentato che lo Stato poteva evitare” (Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. In occasione del trentennale dell’attentato di Via D’Amelio, L’ex pubblico mistero di Bergamo Carmen Pugliese ricorda quella data che cambiò le sorti dell’Italia e il collega magistrato che ebbe anche occasione di incontrare. Cosa ricorda di quel 19 luglio 1992? Dov’era e come ha saputo la notizia? La notizia della strage di Via D’Amelio la appresi dagli organi di informazione televisivi. Non ricordo esattamente se mi trovassi in servizio o in ferie, quello che però ricordo esattamente è la sensazione di sconforto che provai e che si potrebbe riassumere nelle parole dell’allora Consigliere Caponnetto: “È finito tutto”. In quel momento la sensazione era questa, che fosse finito tutto e che la mafia avesse vinto. E poi mi tornò alla mente la figura semplice e il sorriso aperto di Paolo Borsellino che avevo anni ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. In occasione del trentennale deldi Via D’Amelio,pubblico mistero di Bergamo Carmenricorda quella data che cambiò le sorti dell’Italia e il collega magistrato che ebbe anche occasione di incontrare. Cosa ricorda di quel 19 luglio 1992? Dov’era e come ha saputo la notizia? La notizia della strage di Via D’Amelio la appresi dagli organi di informazione televisivi. Non ricordo esattamente se mi trovassi in servizio o in ferie, quello che però ricordo esattamente è la sensazione di sconforto che provai e che si potrebbe riassumere nelle parole dell’allora Consigliere Caponnetto: “È finito tutto”. In quel momento la sensazione era questa, che fosse finito tutto e che la mafia avesse vinto. E poi mi tornò alla mente la figura semplice e il sorriso aperto di Paoloche avevo anni ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Michele96404787: VOCI VOCI VOCI (da milano, comunita' pugliese) L'ex arbitro #Paparesta, non si sa quando, e' quanto volutamente, si… - Michele96404787 : VOCI VOCI VOCI (da milano, comunita' pugliese) L'ex arbitro #Paparesta, non si sa quando, e' quanto volutamente,… - rcoddio00 : @c_coratella È pugliese l’ex - TgrRaiCalabria : #Roccabernarda c'è e non ha paura: in più di mille alla marcia per la legalità dopo l'aggressione all'ex sindaco Fr… - sgurz : RT @UAAR_it: Scandalo #corruzione della #Asl di Lecce sfiora l'ex dirigente, una #suora che gestisce un ente ecclesiastico sanitario e un e… -