Lazio, contestazioni ad Acerbi, Sarri interrompe l'allenamento (Di martedì 19 luglio 2022) Maurizio Sarri interrompe la seduta d'allenamento nel ritiro di Auronzo dopo i numerosi e ripetuti fischi per Acerbi Nell'allenamento mattutino nel ritiro di Auronzo, seduta che ha riguardato in particolare i movimenti della linea difensiva, Francesco Acerbi è stato nuovamente subissato di fischi dai tifosi. #Sarri#auronzo pic.twitter.com/X9vHcEAAub— Alessandro (@aldl1900) July 19, 2022 Maurizio Sarri non ha per nulla apprezzato il gesto interrompendo la seduta e riprendendo i supporters: «Noi siamo qui per lavorare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

