Grave incidente sul lavoro a Roma | la vittima è un operaio

Pubblicità

poliziadistato : #Truffeanziani Attenzione alla telefonata del finto avvocato che chiede denaro facendo credere all'anziano che il f… - varicellula : Un grave, gravissimo incidente è occorso a Gianni Morandi. Le sue manone sono rimaste incastrate in un barattolo di cioccolata biologica. - Daviderel4 : RT @dukana2: Incidente da lavoro schiavo ??operaio colpito da pezzi di ferro: grave…#LaStrageImpunita - vittoriodiri : RT @dukana2: Incidente da lavoro schiavo ??operaio colpito da pezzi di ferro: grave…#LaStrageImpunita - andreagambino7 : RT @dukana2: Incidente da lavoro schiavo ??operaio colpito da pezzi di ferro: grave…#LaStrageImpunita -

Un bambino di cinque anni rimasto gravemente ferito ieri sera a Ohmstal (LU) in uncon un trattore sul quale viaggiava in compagnia di un adulto. Stando a una nota della polizia lucernese, il bimbo stato sbalzato a terra dopo che il rimorchio, carico di grano, si capovolto ...Khephren, 21 anni, centrocampista tuttofare del Nizza di 1,91, è il fratellino di Marcus , attaccante del Borussia M'gladbach e della Francia già trattato dall'Inter prima di un. E' ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...L'uomo, un 51enne residente in provincia di Varese, vittima di un'esplosione mentre utilizzava una fiamma alimentata da una bombola a gas. Le sue condizioni sono state giudicate molto serie e si teme ...