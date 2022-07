Draghi non lascia anzi raddoppia. L’analisi di D’Anna (Di martedì 19 luglio 2022) Mario Draghi non lascia e anzi raddoppia. Alla viglia del mercoledì decisivo per la stabilità del governo e del Paese, L’analisi delle varie posizioni dei leader e delle forze politiche, nonché dei contesti internazionale e nazionale, lascia intravedere – secondo le previsioni più ottimistiche – la conferma del premier a Palazzo Chigi. Draghi ha pronto un intervento essenziale che riepiloga le riforme da fare e i nodi da sciogliere per portare a termine il Pnrr e mettere in sicurezza l’Italia. Più che alle forze politiche il presidente del Consiglio parlerà al Paese e ai cittadini. Ai quali dovranno rendere conto i partiti: nella primavera prossima, dopo aver approvato la finanziaria, incardinata la ristrutturazione del mostruoso debito pubblico, ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) Marionon. Alla viglia del mercoledì decisivo per la stabilità del governo e del Paese,delle varie posizioni dei leader e delle forze politiche, nonché dei contesti internazionale e nazionale,intravedere – secondo le previsioni più ottimistiche – la conferma del premier a Palazzo Chigi.ha pronto un intervento essenziale che riepiloga le riforme da fare e i nodi da sciogliere per portare a termine il Pnrr e mettere in sicurezza l’Italia. Più che alle forze politiche il presidente del Consiglio parlerà al Paese e ai cittadini. Ai quali dovranno rendere conto i partiti: nella primavera prossima, dopo aver approvato la finaria, incardinata la ristrutturazione del mostruoso debito pubblico, ...

