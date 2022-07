Draghi è tornato al Quirinale a fare il punto con Mattarella. Restano sul tavolo le dimissioni (Di martedì 19 luglio 2022) Mario Draghi è salito al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella. L’incontro di stamattina, 19 luglio, arriva alla vigilia delle comunicazioni del presidente del Consiglio alle Camere. Secondo fonti del Quirinale, l’incontro rientra nelle «consuete interlocuzioni tra presidente e premier, tanto più in fasi delicate come l’attuale, e all’indomani del viaggio in Algeria». Il premier aveva già incontrato il presidente della Repubblica il 14 luglio, giorno dell’annuncio delle dimissioni, che a quanto si apprende Restano sul tavolo. Giovedì scorso Mattarella aveva rimandato la risoluzione della crisi in Parlamento, con il voto di fiducia. Secondo quanto annunciato ieri dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e dal presidente della Camera ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Marioè salito alper incontrare Sergio. L’incontro di stamattina, 19 luglio, arriva alla vigilia delle comunicazioni del presidente del Consiglio alle Camere. Secondo fonti del, l’incontro rientra nelle «consuete interlocuzioni tra presidente e premier, tanto più in fasi delicate come l’attuale, e all’indomani del viaggio in Algeria». Il premier aveva già incontrato il presidente della Repubblica il 14 luglio, giorno dell’annuncio delle, che a quanto si apprendesul. Giovedì scorsoaveva rimandato la risoluzione della crisi in Parlamento, con il voto di fiducia. Secondo quanto annunciato ieri dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e dal presidente della Camera ...

Pubblicità

anam_shivaja : RT @Yoda15271485: #Draghi è tornato in #Algeria per firmare nuovi contratti a prezzi più alti di quelli già concordati il APRILE. - phildancefc : RT @Yoda15271485: #Draghi è tornato in #Algeria per firmare nuovi contratti a prezzi più alti di quelli già concordati il APRILE. - baccy74 : RT @Yoda15271485: #Draghi è tornato in #Algeria per firmare nuovi contratti a prezzi più alti di quelli già concordati il APRILE. - enricofe2 : RT @ultimora_pol: #Italia Mario #Draghi è tornato a palazzo Chigi. @ultimora_pol - europapalia : RT @ultimora_pol: #Italia Mario #Draghi è tornato a palazzo Chigi. @ultimora_pol -