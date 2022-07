Carlo Conti sotto shock | Gaffe gigantesca per Tale e Quale: hanno chiamato quello sbagliato (Di martedì 19 luglio 2022) Commessa una Gaffe clamorosa sulla prossima edizione del Tale e Quale Show di Carlo Conti: adesso è un vero e proprio giallo Il conduttore Carlo Conti (Foto ANSA)La prossima edizione del Tale e Quale Show in programma a settembre Continua a far discutere. Le scelte del conduttore e degli autori si sono rivelate sorprendenti ed hanno anche lasciato l’amaro in bocca. In particolare molti si aspettavano di vedere nel cast Alex Belli, Manila Nazzaro o le sorelle Selassié. Niente da fare invece perché a spuntarla sono state Valeria Marini e Rosalinda Cannavò tra gli ex del Grande Fratello Vip. In queste ore però a rendere più movimentata la situazione è un vero e proprio giallo che vede coinvolti due volti ... Leggi su direttanews (Di martedì 19 luglio 2022) Commessa unaclamorosa sulla prossima edizione delShow di: adesso è un vero e proprio giallo Il conduttore(Foto ANSA)La prossima edizione delShow in programma a settembrenua a far discutere. Le scelte del conduttore e degli autori si sono rivelate sorprendenti edanche lasciato l’amaro in bocca. In particolare molti si aspettavano di vedere nel cast Alex Belli, Manila Nazzaro o le sorelle Selassié. Niente da fare invece perché a spuntarla sono state Valeria Marini e Rosalinda Cannavò tra gli ex del Grande Fratello Vip. In queste ore però a rendere più movimentata la situazione è un vero e proprio giallo che vede coinvolti due volti ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - Sabina57269535 : RT @_asiaforever_: Lui è ufficialmente in modalità Carlo Conti a settembre conduse lui - el100moscow : Ci sono cose che non si possono perdonare tipo a netflix la cancellazione di santa clarita diet e a Carlo Conti di… - SilvanaMorabi11 : @miaferrari10 Rosalinda meriti tutto dalla vita sei una persona con talento non vedo l'ora di vederti su quel palco… - foti1992 : @NELLACOCCINELL1 @carlo_taormina Chi evade evaderà sempre anche con il digitale. Non basterà il digitale per tracci… -