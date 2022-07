(Di martedì 19 luglio 2022) Polemichecontro Maria Elena. L’avvenente esponente di Italia Viva è stata spesso al centro, negli anni, degli attacchi di haters e nemici politici. Stavolta però lo scivolone c’è tutto. Maria Elenainfatti su twitter con un bambino che ha appeso al collo un cartello pro-, unico premier che – stando a quanto si legge nel tatsebao – sarebbe in grado di pensare al futuro dei bimbi d’Italia. Un altro aspetto, dunque, di quella che Buttafuoco ha giustamente chiamato la “ducizzazione” di. “Quando ero piccolo mi piacevano i maghi, ora invece mi piace…”. C’è pure la rima baciata… Ma la questione deiche in politica non si dovrebbero sfruttare è antica e soggetto a un eterno ritorno dialettico che spunta a giorni alterni nelle ...

Boschi in posa alla manifestazione pro-Draghi con un minore. E' polemica social: giù le mani dai bambini… - Socratico_ : . Il concetto della manifestazione. Il bambino che parla di politica. L'unico con la mascherina. Il senso del car… - guszimmerfrei : Ho visto l'immagine di Maria Elena Boschi con accanto un bambino che posa con un cartello di propaganda per il Drac…

