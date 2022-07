Biagio Antonacci: «Sono un cantautografo» (Di martedì 19 luglio 2022) Lavora sulle emozioni Biagio Antonacci, le emozioni del suono, di una bella canzone, ma anche quelle nate da un clic che imprime le immagini su una memoria. Musica e fotografia: due modi di fare arte, di raccontare sé stessi e gli altri. Negli scatti, come nei brani, ognuno vede e sente quello che vuole, secondo il proprio istinto e la propria sensibilità. Il videoclip della sua ultima hit, Seria, è proprio l’incontro tra le sue due passioni con una testimonial speciale: Federica Pellegrini. «Si è fidata ciecamente di me come fotografo e autore. Non la conoscevo, se non per le sue prestazioni sportive eroiche. Dopo averle mandato un messaggio le ho telefonato e ho svelato la mia proposta procedendo per gradi: “Sai mi piacerebbe farti qualche foto, portati qualche abito carino, poi magari facciamo un servizio sul backstage e se proprio viene tutto bene, ... Leggi su panorama (Di martedì 19 luglio 2022) Lavora sulle emozioni, le emozioni del suono, di una bella canzone, ma anche quelle nate da un clic che imprime le immagini su una memoria. Musica e fotografia: due modi di fare arte, di raccontare sé stessi e gli altri. Negli scatti, come nei brani, ognuno vede e sente quello che vuole, secondo il proprio istinto e la propria sensibilità. Il videoclip della sua ultima hit, Seria, è proprio l’incontro tra le sue due passioni con una testimonial speciale: Federica Pellegrini. «Si è fidata ciecamente di me come fotografo e autore. Non la conoscevo, se non per le sue prestazioni sportive eroiche. Dopo averle mandato un messaggio le ho telefonato e ho svelato la mia proposta procedendo per gradi: “Sai mi piacerebbe farti qualche foto, portati qualche abito carino, poi magari facciamo un servizio sul backstage e se proprio viene tutto bene, ...

