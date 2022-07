Pubblicità

infoitinterno : Anzio, un 20enne si consegna ai carabinieri per l’omicidio del pugile Muratovic in una rissa - News_24it : A distanza di due giorni dall'omicidio di Leonardo Muratovic, il ragazzo ucciso nella notte tra sabato e domenica a… - AnsaRomaLazio : Omicidio Anzio: si costituisce a Roma presunto autore. Si tratta di un 20enne, ora sarà ascoltato dal pm #ANSA - telodogratis : Omicidio Anzio, 20enne si costituisce a Roma - infoitinterno : Omicidio Anzio, 20enne si costituisce a Roma -

È durata 48 ore la fuga dell'autore del delitto di. Un ragazzo di circa 20 anni si è consegnato poche ore fa ai carabinieri della stazione ... Ad accompagnare ilsarebbe stato il fratello. ...... ucciso nella notte tra sabato e domenica davanti a un locale di. Il ragazzo si è presentato alla Stazione dei Carabinieri di Roma Gianicolense accompagnato dal fratello. Ora sarà sentito da ...Colpo di scena nelle indagini per individuare l'assassino di Leonardo Muratovic, il pugile di Aprilia accoltellato ad Anzio nella notte tra sabato e domenica.È un 20enne italiano di origine maghrebine, la polizia era sulle sue tracce. È stato accompagnato dal fratello in una stazione dei carabinieri e trasferito in commissariato ad Anzio per essere interro ...