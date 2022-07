Alta velocità bloccata tra Firenze e Roma - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 19 luglio 2022) Ultim'ora Roma, 19 luglio 2022 - La linea dell' Alta velocità Firenze - Roma è bloccata per un incendio che è divampato tra Chiusi e Orvieto e che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Ultim'ora, 19 luglio 2022 - La linea dell'per un incendio che è divampato tra Chiusi e Orvieto e che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La ...

Roma, 19 luglio 2022 - La linea dell'Alta Velocità Firenze - Roma è bloccata per un incendio che è divampato tra Chiusi e Orvieto e che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La circolazione delle Frecce è sospesa dalle 16.55.