Uomini e Donne, appuntamento speciale: data, orario e dettagli (Di lunedì 18 luglio 2022) Spunta in queste ore un appuntamento speciale riservato a Uomini e Donne. Infatti Mediaset ha scelto di accontentare i fan Tutti coloro che sentono la mancanza di Uomini e Donne adesso possono esultare, visto che Mediaset in queste ore ha deciso di lanciare un appuntamento speciale del dating show di Maria de Filippi: scopriamo di cosa si tratta. Maria De Filippi in un siparietto durante il dating show (Via WebSource Screenshot)Ancora oggi uno dei programmi più amati dai telespettatori Mediaset è senza ombra di dubbio Uomini e Donne. Infatti il dating show, dopo 26 anni dall’esordio, continua a macinare ottimi ascolti, tanto da essere confermato di anno in anno. Ogni pomeriggio, dal mese di settembre ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 18 luglio 2022) Spunta in queste ore unriservato a. Infatti Mediaset ha scelto di accontentare i fan Tutti coloro che sentono la mancanza diadesso possono esultare, visto che Mediaset in queste ore ha deciso di lanciare undel dating show di Maria de Filippi: scopriamo di cosa si tratta. Maria De Filippi in un siparietto durante il dating show (Via WebSource Screenshot)Ancora oggi uno dei programmi più amati dai telespettatori Mediaset è senza ombra di dubbio. Infatti il dating show, dopo 26 anni dall’esordio, continua a macinare ottimi ascolti, tanto da essere confermato di anno in anno. Ogni pomeriggio, dal mese di settembre ...

Pubblicità

lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - Adriana80602870 : @jernevoltampere Ma se non criticano nemmeno una 'mise' femminile su un maschio, non dico il fatto in sé, ma propri… - cessoprep : RT @xavsworldprep: ? svergognata, je schiattà ??????????????????`. ij so' ?????????? ?????? a' tutt 'sta gent, vonn abballà o' tacatà a tutt orarj bimbi, uo… -