Stellantis interrompe la joint venture con Gac in Cina: la società è pronta a riacquistare il 3,2% delle azioni di Dongfeng

Stellantis interrompe la joint venture con Gac in Cina: la società potrà anche riacquistare il 3,2% delle azioni in possesso di Dongfeng, azienda cinese determinata a rinunciare ai suoi titoli.

Stellantis interrompe la joint venture con Gac in Cina

Stellantis ha deciso di interrompere la joint venture con Gac a soli sei mesi dalla sua inaugurazione. La volontà della società di incrementare la partecipazione azionaria in Gac-Stellantis dal 50% al 75%, infatti, era stata annunciata lo scorso 27 gennaio 2022.

