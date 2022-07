Solo Draghi può sfiduciare Draghi | ormai lo hanno capito pure i muri

(Di lunedì 18 luglio 2022) Se è vero, come sembra, che un’altra ventina di deputati M5S, in dissenso con la linea del leader Giuseppe Conte, sarebbe pronta a traslocare nel gruppo di Luigi Di Maio, la crisi potrebbe risolversi da sé., anche con un’ulteriore “scissione” dei 5S, godrebbe di una maggioranza bulgara di fronte alla quale per il premier sarebbe incomprensibile sfilarsi Mario, che ha deciso di rassegnare le dimissioni da presidente del Consiglio pur avendo la fiducia (a maggioranza assoluta) di entrambe le Camere (a proposito, ci sono precedenti?), con un’ulteriore “scissione” dei Cinque Stelle, godrebbe di una maggioranza pur sempre bulgara di fronte alla quale per il premier sarebbe incomprensibile sfilarsi. A maggior ragione di fronte al pressing degli Stati Uniti, delle massime istituzioni Ue, delle cancellerie ...

matteograndi : Conte dice: “daremo la fiducia a Draghi solo se verranno accolte le istanze del M5S”. Se ne deduce che Conte non… - CarloCalenda : Le leadership occidentali sono fragilissime. Biden è debole e impopolare; Scholz non ne parliamo; la Gran Bretagna… - LaStampa : Luigi Di Maio: “Conte cerca solo vendetta. Se Draghi va a casa addio aiuti agli italiani” - StefanoSpinosa6 : RT @VenezianiMar: Secondo la Cupola dominante l’Italia è una minorenne che può uscire solo se accompagnata dai genitori, Draghi e Mattarell… - IlSodo : RT @VenezianiMar: Secondo la Cupola dominante l’Italia è una minorenne che può uscire solo se accompagnata dai genitori, Draghi e Mattarell… -

A chi pensa "Le facciodue nomi. Joe Nissim: ebreo di Salonicco, eroe di guerra, finito a ...deve andarsene o restare "Meglio che resti. Certo, non è bello che un Paese sia commissariato; ...I segnali dei pro, che temono di essere tagliati fuori MILANO - In bilico: i Cinque Stelle ...in Consiglio nazionale e una quarantina circa nel corso della congiunta con i parlamentari...Anche per questo, secondo Lavazza, Draghi deve rimanere. "Non c'è più tempo da perdere - ha concluso - bisogna ammodernare l'ossatura del nostro Paese. Solo a queste condizioni un imprenditore può ...Il ministro: "Putin vuole destabilizzarci". La vicepremier ucraina: "Con lui al governo vinceremo la guerra" Luigi Di Maio non ha certezze sull'esistenza di una regia russa dietro la crisi, ma su una ...