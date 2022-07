Scherma oggi | Mondiali 2022 | orari lunedì 18 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il Cairo, in Egitto, ospita18, la prima giornata di finali deidi: si disputeranno i tabelloni principali dei tornei di spada individuale femminile e sciabola individuale maschile. Eliminatorie dalle 08.30, semifinali e finali dalle 17.30. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 8.30 L’Italia sarà rappresentata in entrambi i tabelloni da quattro atleti: nella spada individuale femminile al via Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria ed Alberta Santuccio, nella sciabola individuale maschile presenti Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Pietro Torre. La prima giornata di finali deidiverrà trasmessa in diretta tv ...

Tutto pronto per gli assalti del tabellone principale della spada femminile ai Mondiali de Il Cairo 2022 di, in programma dal 15 al 25 luglio. Si assegnano le prime medaglie nella rassegna iridata in Egitto. L'Italia ci prova subito con le spadiste: in pedana scenderanno le azzurre Federica Isola, ...... solo pochi giorni fa, agli Europei di Antalya 2022, Eurosport trasmette i Mondiali diin ...volto di Warner Bros. Discovery e presentatrice la scorsa estate su NOVE del magazine olimpico ...Dopo il viaggio con la fidanzata e la cognata, ha ospitato una ventina di schermidori ucraini anche a casa sua: «Mi ha toccato da vicino, levandomi tanta energia» ...Oggi in tv la spada femminile ai Mondiali Il Cairo 2022: canale, orario e come vedere in diretta streaming gli assalti di lunedì 18 luglio ...