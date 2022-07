Sanremo 2023 | “Mi chiama sempre!”: svelato il retroscena, la vuole a ogni costo (Di lunedì 18 luglio 2022) Una famosissima showgirl e conduttrice italiana ha ammesso tutto. In qualche modo ci sarà anche lei, a Sanremo 2023: il ruolo è però inedito Sanremo 2023 (Youtube)La prossima edizione del Festival di Sanremo si preannuncia essere gloriosa. Mai come quest’anno, infatti, Amadeus si è messo al lavoro con largo anticipo. Il nome della co-conduttrice della prima e dell’ultima sera, Chiara Ferragni, si è saputo già a giugno, così come quello di Gianni Morandi in veste di braccio destro. Tutti sono quindi al lavoro per dare vita a un Sanremo 2023 irripetibile: si parla, addirittura, di una star internazionale del calibro di Britney Spears! Nelle ultime ore, una showgirl italiana molto amata ha rivelato che ci sarà anche lei, ma il ruolo è assolutamente ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 luglio 2022) Una famosissima showgirl e conduttrice italiana ha ammesso tutto. In qualche modo ci sarà anche lei, a: il ruolo è però inedito(Youtube)La prossima edizione del Festival disi preannuncia essere gloriosa. Mai come quest’anno, infatti, Amadeus si è messo al lavoro con largo anticipo. Il nome della co-conduttrice della prima e dell’ultima sera, Chiara Ferragni, si è saputo già a giugno, così come quello di Gianni Morandi in veste di braccio destro. Tutti sono quindi al lavoro per dare vita a unirripetibile: si parla, addirittura, di una star internazionale del calibro di Britney Spears! Nelle ultime ore, una showgirl italiana molto amata ha rivelato che ci sarà anche lei, ma il ruolo è assolutamente ...

