Roman Abramovich chiede un risarcimento da 1 milione alla Ue | ' Ritirate le sanzioni'

L'oligarca russo Roman Abramovich ha chiesto all'Unione europea di rimuovere le sanzioni emesse nei suoi confronti. Rivolgendosi al Consiglio europeo ha chiesto anche di riconoscergli un risarcimento di oltre un milione di dollari alla sua fondazione benefica. Le sanzioni occidentali imposte ad Abramovich derivano dalla sua vicinanza con il presidente russo Vladimir Putin, l'ex proprietario del Chelsea ha chiesto alla Ue un milione di risarcimento da devolvere alla sua fondazione. Gli oligarchi non ci stanno più e ora che le attenzioni sui maxi-ricchi russi non sono più così alte come all'inizio della guerra, stanno cercando di annullare le sanzioni.