Putin ammette: da sanzioni occidente colossale difficoltà per sviluppo tecnologico (Di lunedì 18 luglio 2022) - Per il presidente russo l'embargo rischia di rimandare il paese indietro di dieci anni. Domani a Teheran incontra Erdogan per sbloccare la vicenda del grano Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 luglio 2022) - Per il presidente russo l'embargo rischia di rimandare il paese indietro di dieci anni. Domani a Teheran incontra Erdogan per sbloccare la vicenda del grano

Pubblicità

Miky3881 : RT @Ci1812: Sanzioni alla Russia: per la prima volta Putin ammette “difficoltà colossali” nel settore hi-tech. Per la prima volta i suoi to… - DeSetter : RT @Ci1812: Sanzioni alla Russia: per la prima volta Putin ammette “difficoltà colossali” nel settore hi-tech. Per la prima volta i suoi to… - annamaria_ff : RT @Ci1812: Sanzioni alla Russia: per la prima volta Putin ammette “difficoltà colossali” nel settore hi-tech. Per la prima volta i suoi to… - crlggg : RT @Ci1812: Sanzioni alla Russia: per la prima volta Putin ammette “difficoltà colossali” nel settore hi-tech. Per la prima volta i suoi to… - leftsnoopy : RT @Ci1812: Sanzioni alla Russia: per la prima volta Putin ammette “difficoltà colossali” nel settore hi-tech. Per la prima volta i suoi to… -