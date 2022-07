Piero De Luca: “Le Zes strumento fondamentale per il Sud” (Di lunedì 18 luglio 2022) di Monica De Santis Lo sviluppo della Zeus, tema molto caro a Piero De Luca, è stato l’argomento trattato, sabato sera all’Arena del?Mare nel corso del?Sea Sun Festa del?Mare. Il deputato Pd ha spiegato ancora una volta l’importanza di questo tema legato allo “Sviluppo del Sud e del mezzogiorno nei prossimi anni. Le Zes sono uno strumento molto importante creato a livello internazionale che l’Italia al 2017 ha recepito. La Campania poi è stata la prima regione ad attuarla concretamente. Ci sono risorse importanti, 630 milioni di euro inseriti nel Piano nazionale di resilienza, oltre a un miliardo e 2 assegnati ai porti per rafforzare le infrastrutture strategiche e attrarre investimenti. Imprese e aziende per creare lavoro nel mezzogiorno”. Piero De Luca poi parla degli obiettivi finali da raggiungere ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 18 luglio 2022) di Monica De Santis Lo sviluppo della Zeus, tema molto caro aDe, è stato l’argomento trattato, sabato sera all’Arena del?Mare nel corso del?Sea Sun Festa del?Mare. Il deputato Pd ha spiegato ancora una volta l’importanza di questo tema legato allo “Sviluppo del Sud e del mezzogiorno nei prossimi anni. Le Zes sono unomolto importante creato a livello internazionale che l’Italia al 2017 ha recepito. La Campania poi è stata la prima regione ad attuarla concretamente. Ci sono risorse importanti, 630 milioni di euro inseriti nel Piano nazionale di resilienza, oltre a un miliardo e 2 assegnati ai porti per rafforzare le infrastrutture strategiche e attrarre investimenti. Imprese e aziende per creare lavoro nel mezzogiorno”.Depoi parla degli obiettivi finali da raggiungere ...

