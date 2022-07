Paola Barale e Justine Mattera: coppia di “coppe” all’attacco (Di lunedì 18 luglio 2022) Bionde e bellissime. Oggi un po’ meno presenti sugli schermi, ma molto apprezzate sui social. E questo scatto sta spopolando Due bionde a dir poco esplosive. Forse un po’ meno presenti in televisione rispetto al passato, ma non per questo meno amate e apprezzate, soprattutto sui social. E proprio su Instagram, eccole insieme. Sorridenti e bellissime. E occhio alla scollatura… Paola Barale e Justine Mattera (web source)Oggi 55enne, Paola Barale ha riscosso grande successo nella televisione italiana. Ha iniziato come valletta accanto al grande Mike Bongiorno ne “La ruota della fortuna”. Ma negli anni non si contano le trasmissioni condotte da Paola Barale. Da Buona Domenica a Zelig a “Mistero”. E, ancor prima, “La sai l’ultima?”. Personalità forte e ... Leggi su newstv (Di lunedì 18 luglio 2022) Bionde e bellissime. Oggi un po’ meno presenti sugli schermi, ma molto apprezzate sui social. E questo scatto sta spopolando Due bionde a dir poco esplosive. Forse un po’ meno presenti in televisione rispetto al passato, ma non per questo meno amate e apprezzate, soprattutto sui social. E proprio su Instagram, eccole insieme. Sorridenti e bellissime. E occhio alla scollatura…(web source)Oggi 55enne,ha riscosso grande successo nella televisione italiana. Ha iniziato come valletta accanto al grande Mike Bongiorno ne “La ruota della fortuna”. Ma negli anni non si contano le trasmissioni condotte da. Da Buona Domenica a Zelig a “Mistero”. E, ancor prima, “La sai l’ultima?”. Personalità forte e ...

