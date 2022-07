Motocross | Mattia Guadagnini | “In questo momento posso fare anche di più | perché mi sento bene sulla mia GasGas”

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 luglio 2022)prosegue nel suo periodo di adattamento alla MXGP e si conferma nuovamente nella top10al termine del Gran Premio di Repubblica Ceca 2022, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. In realtà a Loket il giovane pilota veneto ha disputato solo il suo quinto GP nella classe regina, dopo aver deciso di lasciare in anticipo la MX2 prima del GP di Sardegna. Ottavo nella prima me undicesimo nella seconda per un nono posto overall nella classifica di giornata per il centauro azzurro della, autore di buone partenze ma incapace di girare stabilmente con il ritmo dei migliori da inizio a fine run. “Sono contento della mia giornata,se credo che in...