Meloni contro i partiti della maggioranza: “A loro non frega nulla di Draghi” (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA – “La cosa divertente del teatrino di queste ore è che i partiti che si stracciano le vesti perché “Draghi è irrinunciabile”, sono gli stessi che gli sbarrarono la strada al Quirinale. Perché? Facile. A loro non frega nulla di Draghi, a loro interessa mandare avanti la legislatura per restare in sella. Draghi al Quirinale non garantiva il loro stipendio, Draghi al governo lo garantisce. La buona notizia è che, a occhio, Mario Draghi lo ha capito. Come al solito, gli unici che hanno dichiarato quello che pensavano, su Draghi e il suo governo, siamo noi di Fratelli d’Italia”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA – “La cosa divertente del teatrino di queste ore è che iche si stracciano le vesti perché “è irrinunciabile”, sono gli stessi che gli sbarrarono la strada al Quirinale. Perché? Facile. Anondi, ainteressa mandare avanti la legislatura per restare in sella.al Quirinale non garantiva ilstipendio,al governo lo garantisce. La buona notizia è che, a occhio, Mariolo ha capito. Come al solito, gli unici che hanno dichiarato quello che pensavano, sue il suo governo, siamo noi di Fratelli d’Italia”. Lo afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. L'articolo ...

