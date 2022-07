Giuntoli: “Nessun incedibile. Koulibaly voleva andare via. Famiglia De Laurentiis va applaudita” (Di lunedì 18 luglio 2022) Cristiano Giuntoli ha parlato in conferenza stampa al termine del ritiro a Dimaro, facendo il punto sul calciomercato. Cristiano Giuntoli su Kim: “È sicuramente un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri, stiamo prendendo informazioni e facendo valutazioni, per poi affondare il colpo“. Il direttore sportivo ha parlato anche di Paulo Dybala andato alla Roma, con Giuntoli che ha detto: “Nella precedente conferenza stampa abbiamo parlato di opportunità. Pensavamo che potesse esserlo, noi abbiamo capito che lui non era un’opportunità per noi e noi non lo eravamo per lui. Questo è quanto“. Sulla cessione di Koulibaly, Cristiano Giuntoli in conferenza stampa ha detto: “Noi abbiamo provato in tutti i modi a convincerlo, abbiamo fatto un’offerta altissima nonostante i tempi. volevamo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Cristianoha parlato in conferenza stampa al termine del ritiro a Dimaro, facendo il punto sul calciomercato. Cristianosu Kim: “È sicuramente un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri, stiamo prendendo informazioni e facendo valutazioni, per poi affondare il colpo“. Il direttore sportivo ha parlato anche di Paulo Dybala andato alla Roma, conche ha detto: “Nella precedente conferenza stampa abbiamo parlato di opportunità. Pensavamo che potesse esserlo, noi abbiamo capito che lui non era un’opportunità per noi e noi non lo eravamo per lui. Questo è quanto“. Sulla cessione di, Cristianoin conferenza stampa ha detto: “Noi abbiamo provato in tutti i modi a convincerlo, abbiamo fatto un’offerta altissima nonostante i tempi.mo ...

