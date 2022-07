Fisco: al via rateizzazioni semplificate fino a 120.000 euro (Di lunedì 18 luglio 2022) Il provvedimento introduce modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi che riguardano, oltre alla soglia più alta di debito per le richieste semplificate, anche margini più ampi per evitare la decadenza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 luglio 2022) Il provvedimento introduce modifiche strutturali alla disciplina delledelle cartelle e degli avvisi che riguardano, oltre alla soglia più alta di debito per le richieste, anche margini più ampi per evitare la decadenza L'articolo proviene da Firenze Post.

