F1 | Charles Leclerc | “Non penso al pericolo | sono stato programmato per correre fin da quando ero giovane”

Nella giornata di ieri, esattamente 7 anni dopo la morte dell'amico Jules Bianchi (deceduto per le conseguenze del terribile incidente di Suzuka nel GP Giappone 2014 dopo nove mesi di coma), il pilota monegasco Charles Leclerc ha rilasciato un'intervista al Daily Mail in cui ha spiegato i motivi che lo hanno sempre portato a continuare a correre nonostante i gravi lutti che hanno contraddistinto la sua carriera agonistica. "Non penso al pericolo, è molto difficile constatare che persone che amavi non ci sono più a causa dello sport che adori, ma non posso farne a meno. sono stato programmato per correre fin da quando ero giovane, non posso fare altro, sono bravo

