Draghi, la Lega sfida Pinocchio: 'Noi leali e responsabili, da M5s e Pd un teatrino' (Di lunedì 18 luglio 2022) Gente senza ritegno politico visto che è dall'inizio del governo Draghi che la Lega e Salvini cercano di mettere bandierine, di distinguersi, di attaccare tutti i ministri non espressione della destra. Leggi su globalist (Di lunedì 18 luglio 2022) Gente senza ritegno politico visto che è dall'inizio del governoche lae Salvini cercano di mettere bandierine, di distinguersi, di attaccare tutti i ministri non espressione della destra.

Pubblicità

CarloCalenda : Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano… - AlexBazzaro : I parlamentari della #Lega che sono contemporaneamente sindaci si sono rifiutati di firmare l'appello diretto a Mario #Draghi. - lorepregliasco : Attenzione. La maggioranza relativa degli elettori M5S (48%) vuole che il governo Draghi continui, solo il 35% chie… - gib_barbara : RT @CarloCalenda: Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano insiem… - M_Ander : RT @CarloCalenda: Oggi #Draghi è in Algeria per trovare forniture di gas per l’Italia. Tre giorni fa, PD, FDI, Lega, SEL e M5S erano insiem… -