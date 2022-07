Dire addio a un animale domestico e lasciarlo dal veterinario è come dire addio a un familiare e lasciarlo in ospedale. Per questo tante città d'Italia stanno impegnandosi per offrire alternative (Di lunedì 18 luglio 2022) Cimiteri per gli animali d’affezione? Ce ne sono pochi in Italia. L’ultimo, fresco di inaugurazione a La Spezia dove una parte del camposanto dei Boschetti è stato destinato ai quattrozampe. città di 90mila abitanti per 10mila cani, e 40mila se si considera l’intera provincia, La Spezia consente di inumare l’animale nel campo riservato ai quattro zampe o, post cremazione, insieme al padrone. Cani superstar guarda le foto Leggi anche › Tiziano Ferro e l’amore per i cani: dopo Beau, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 luglio 2022) Cimiteri per gli animali d’affezione? Ce ne sono pochi in. L’ultimo, fresco di inaugurazione a La Spezia dove una parte del camposanto dei Boschetti è stato destinato ai quattrozampe.di 90mila abitanti per 10mila cani, e 40mila se si considera l’intera provincia, La Spezia consente di inumare l’nel campo riservato ai quattro zampe o, post cremazione, insieme al padrone. Cani superstar guarda le foto Leggi anche › Tiziano Ferro e l’amore per i cani: dopo Beau, ...

Pubblicità

borghi_claudio : @iacopo_melio Ma non dica sciocchezze, lei è un consigliere regionale e ha tutti i mezzi per difendersi contro un c… - VperVenlafaxina : Per un addio al nubilato devo pagare 60 euro per il tavolo per andare a ballare Io non vado a ballare dal 2018 Che dire - virgorsol : prossimo mese mi farò un taglio in cui dovrò dire addio ai miei ricci che mi hanno cagato i coglioni - tooookher : Qualche amico avrà scommesso quanto tempo ci avrei messo ad andarmene davvero, a riuscirti a dire addio sul serio - xaprile11 : @90ordnasselA @DiMarzio Possiamo dire addio a Gleison Bremer allora @lauraboero11 -