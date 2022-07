Crisi di governo | Draghi per ora non vede novità M5S alla resa dei conti

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 18 luglio 2022) Si intensificano gli appelli rivolti al premier Marioa restare a palazzo Chigi per fronteggiare le emergenze che il Paese sta attraversando e portare avanti l'agenda del Pnrr e delle riforme. La lista dei sindaci che lo sollecitano a rimanere al suo posto ha superato le mille adesioni, Matteo Renzi dice che la sua petizione ha raggiunto le 80mila firme. La situazione è innua evoluzione e mancano ancora due giorni prima delle comunicazioni dialle Camere dopo che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha rifiutato le sue dimissioni, ma lapolitica per ora non sembra trovare uno sbocco che possa portare indietro gli orologi, a prima dello strappo in Senato quando i Cinque Stelle hanno deciso di non votare 'sì'fiducia sul dl Aiuti. Seppure gli appelli vengono valutati come ...