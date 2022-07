Covid: in Puglia 2 morti e 1.936 casi, il 19% dei test (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 1.936 i nuovi casi di Covid rilevati Puglia su 10.150 test giornalieri registrati, con una incidenza del 19%. Le vittime sono state due. La provincia più colpita è quella di Bari (594 casi), ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 1.936 i nuovidirilevatisu 10.150giornalieri registrati, con una incidenza del 19%. Le vittime sono state due. La provincia più colpita è quella di Bari (594), ...

